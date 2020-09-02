Осінь здивує погодними випробуваннями простих українців
Свіжий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань, передають Вести.
За його словами, погода в Україні буде теплою лише на початку вересня, після чого почнуться температурні гойдалки.
"Більш того, це буде дуже дощовий місяць: кількість опадів складе на півночі і в центрі — 45-55 мм, на півдні країни — 18-22 мм, а на сході — 25-32 мм", - попереджає Горбань про погоду у вересні.
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На початку вересня температура підніматиметься до +27, а в середині місяця стовпчики термометрів будуть на позначці в +20 вдень, а вночі - до +4.
У жовтні опадів стане менше. Температура на півночі і в центрі України до середини місяця коливатиметься від найнижчої вночі до +5, і до найвищої вдень в +18 градусів.
Однак, як прогнозує Леонід Горбань, у другій половині жовтня температура на більшій частині території, крім півдня, опуститься до -2...-4 морозу. Більш того, в жовтні, ймовірно, піде перший сніг.
А листопад запам'ятається українцям відносно теплою погодою, і опадами у вигляді дощів і снігу. Підсумовуючи Леніод Горбань попередив, що зима може бути як аномально теплою, як це було в цьому році, так і помірно холодною. Принаймні, початок буде досить м'яким.
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За прогнозом Наталії Діденко, 2 вересня в більшості українських регіонів буде жарко і без опадів.
Що стосується західних регіонів, то там стовпчики термометрів опустяться до + 28 градусів вдень. У західних областях в середу очікується + 22 + 28 градусів. Дощів практично не очікується, лише на Волині, Рівненщині та поблизу Карпат якісь місцеві опади.
У Києві також очікується тепла погода і без опадів.
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