Стало відомо, скільки простим українцям доведеться платити за газ

Про це пише тематичне видання Газправда.

Зокрема, в мережі були розкриті нові тарифи на блакитне паливо для населення. У порівнянні з попереднім місяцем, розцінки збільшилися на одну гривню.

Так, газзбути, які користуються брендом "регіональної газової компанії", виставили одну ціну – 5,49 грн за кубометр, підвищивши її на 1 грн порівняно з останнім місяцем літа.

Згідно із законодавством, ці компанії повідомили про зміну ціни із запізненням, адже вони зобов'язані робити це за 5 днів до настання нового місяця поставки.

"Клієнти газзбутів дізналися вересневу ціну зі значним запізненням, та й то - тільки після нагадувань від регулятора - НКРЕКП. Нацкомісія вже повідомила про майбутні перевірки і можливі штрафи для порушників", - йдеться в повідомленні.

Нафтогаз, у свою чергу, пропонує українцям кубометр газу за 4,7 гривень. Ціни інших постачальників, послугами яких користуються прості українці, коливаються від 4,39 грн до 7 грн за кубометр.

Раніше ми розповідали, що опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву.

За словами експерта Віталія Скаршевського, через великі борги Підготовка до опалювального сезону в Україні може бути провалена. Тільки на газовому ринку заборгованість становить 114 млрд.

Скаршевський попередив, що Україна може зустрітися з серйозними проблемами вже восени цього року.

Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, українцям назвали колосальні цифри

Також Politeka писала, що нарахування субсидій по-новому, в Мінсоцполітики вже попередили.