Не встиг навчальний рік розпочатися, як в уряді роздумують над позаплановим відпочинком для дітей

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, школярів можуть чекати додаткові канікули, пов'язані з проведенням місцевих виборів в умовах пандемії.

Як відомо, виборчі комісії в більшості своїй будуть перебувати в школах. На даний момент МОЗ спільно з ЦВК розробляють механізм, проведення голосування максимально комфортно і безпечно, враховуючи карантинні обмеження. Вибори призначені на 25 жовтня 2020, а, отже, діти не будуть вчитися приблизно в цих числах.

"Якщо ви питаєте про школи, то ми вже зараз розуміємо, що необхідно робити додаткові невеликі канікули, щоб в той час, коли буде засідання комісій і підрахунок голосів, діти не вчилися", - заявив Степанов.

Раніше ми повідомляли, в. о. міністра освіти Сергій Шкарлет розповів, що буде зі шкільними канікулами. За його словами, рішення про перенесення таких у школах прийматимуть самостійно, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному регіоні.

Шкарлет уточнив, що в областях "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" зон в школи можна ходити в звичайному режимі. А ось в "червоній" - відвідувати заняття заборонено, навчання проводитиметься тільки в дистанційному режимі.

Нагадаємо, напередодні нового навчального року, станом на 31 серпня, "червона зона" карантинних міст поповнилася населеними пунктами в п'яти областях.

Зокрема, до "червоного списку" потрапили Івано-Франківськ, Чернівці та населені пункти в Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

У помаранчевій зоні знаходяться обласні центри: Луцьк, Ужгород, Львів, Суми, Тернопіль, Харків, а також ряд інших населених пунктів.

Цього разу у жовту зону потрапили Вінниця, Житомир, Одеса, Рівне, Хмельницький та Чернігів. Українська столиця також знаходиться в цьому переліку.

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