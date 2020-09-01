Український громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував заяву лідера фракції "Слуги народу" Давида Арахамії про вартість передвиборчої кампанії

Як передає Politeka.net, про це зайшла мова під час програми "Великий вечір" на NEWSONE. Так, Арахамія недавно заявив, що передвиборна кампанія для претендентів на місце депутата в міську раду коштує десятки тисяч доларів.

"Якщо у вас є центральна виборча кампанія, централізована реклама по ТБ, борди і так далі, то кандидат міськради міста (з населенням. - ред.) півмільйона, 800 тис., повинен на себе витратити в районі 50 тис. доларів. Кандидат в сільраду, ОТГ - десь 10-12 тис. доларів", - озвучив розцінки нардеп.

Пальчевський висловив свою думку з цього приводу: "А можна перерахувати в середніх зарплатах або пенсіях? Арахамія може сказав правду, хоча я дуже сумніваюся. Це дитячий сад, насправді, те, що він сказав. В 10 разів більше - сто відсотків".

З урахуванням названих сум, відповідаючи на запитання ведучої, звідки тоді такі гроші, наприклад, у вчителя-самовисуванця, лідер політсили "Перемога Пальчевського" припустив про існування "спонсорства".

"Можна припустити, що хтось є спонсором такої людини... У кожної системи, в тому числі і у демократії є свої обмеження. Демократія не може існувати без грошей. Тобто обмеженням демократичної системи є те, що депутати просувають себе, як "цукерки"... Називайте це, як завгодно: маркетингом, страшним словом, мерчендайзинг... коли вони торгують "мордою обличчя" з білбордів, красиво звучать...", - зазначив Пальчевський.

Що стосується повернення надалі цих вкладених в кампанію грошей, то Пальчевський відповів: "Один до ста, а може бути і один до тисячі" і запропонував ввести в політичну систему нововведення: "Злі язики стверджують, що в міському бюджеті крадуться до 30%... Ми з вами свічку не тримали, але судячи з того, як живуть всі ці бюрократи, обілінням цих злодіїв займатися не будемо. Я взагалі пропоную ввести в політику презумцію винності, а не невинності. Тому що, ну, як... поїхав суддя туди-то, побув в Мексиці трохи, злітав з дружиною в Австралію, потім за покупками в Японію, потім за 200 тисяч годинник... І далі презумція винності на учасників політичного процесу поширюватися не повинна".

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський зустрівся з працівниками Броварського заводу будівельних конструкцій.

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