Общественный деятель Андрей Пальчевский ошарашил масштабами коррупции в нашей стране только на примере Минздрава

Об этом лидер политсилы "Перемога Пальчевського" заговорил во время ток-шоу "Пульс" на телеканале "112".

"Уже давным давно существуют схемы, при которых так легко получать деньги... ты просто заходишь на место - и уже знаешь. Если раньше в Минздраве были 20-30% откатов за лекарства, то сейчас мы дошли до более высокого уровня, до 50%. Так рассказывают специалисты, которые торгуют лекарствами", - заявил Пальчевский.

Общественный деятель вспомнил о недавнем решении Верховной Рады (от 25.08., - ред.) о получении Украиной финансовой помощи в размере 1 млрд 200 млн евро. Эксперт объяснил причину, почему получение этих денег - не причина для особой радости и гордости, а вместе с тем, почему в нашей стране процветает система "откатов" и кто в этом виноват.

"Они нам морочат голову смешной суммой, с точки зрения государства, потому что страны, типа Греции и других, получают 50 миллиардов, 200 миллиардов! А нам - вот эти все мелкие подачки. Первый транш - 600 млн... ну, и куда он пойдет? Он будет в основном потрачен на то, чтобы закрыть предыдущий транш, и чтобы "прилипло" немножко. То есть из-за отсутствия большой стратегии мы все время попадаем в тяжелейшую ситуацию. Если двигаться по принципу, считая, что люди, которые верно служили Порошенко, Януковичу - это лучшие люди в стране, которых надо использовать на их местах, это приводит только к одному - к еще большему количеству воровства, потому что новая власть не понимает, как воруются сотни миллионов долларов. А как они могут понять? Что, есть опыт государственного управления? Государственное управление - это, когда я знаю, где могут украсть деньги", - объяснил свою позицию Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский предложил семье президента переехать на Троещину: "Чтобы отключили водичку на три недели, мусор вывозили по ночам"

Как сообщала Politeka, Пальчевский рассказал о сговоре Зеленского с Порошенко, Украину поделили: «Дает карт-бланш»