Украинские учителя находятся в большой зоне риска на фоне пандемии китайского вируса
Об этом предупредил лидер политической партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский в эфире телеканала 112, передает Politeka.net.
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По его словам, сегодня нужно защитить украинских учителей от заражения вирусом накануне начала нового учебного года, ведь именно они находятся в большой зоне риска.
"Когда откроют школы, дети принесут инфекцию домой и школы переведут сначала на полу посещение, потом на непосещение. И ожидать, что до появления вакцины мы сможем жить полноценной жизнью, в том числе и в школе, нельзя. Нам нужно уберечь наших учителей, поскольку они находятся в большой зоне риска", – предупредил Пальчевский.
Он также спрогнозировал ухудшение ситуации в стране на фоне возможной новой вспышки китайского вируса и увеличения количества зараженных.
“Испытания для нашего народа продолжатся и будет очень серьезное время для испытания руководства как медицины, так и экономики в целом”, – подчеркнул лидер политсилы Андрей Пальчевский в эфире телеканала.
Ранее Андрей Пальчевский раскрыл один из позорных провалов "Слуг народа".
В Конституции прописано, что Украина - социальное государство, но представители власти раньше говорили о внедрении либертарианства.
Он также отметил, что после громкого конфуза с либертарианством представители власти резко сменили свою риторику.
"Теперь когда они поняли, что они уделались..., вдруг перешли на позицию Конституции. Но ведь сначала все эти люди ходили с умным видом, они вообще ничего не понимали.. А им доверили управлять страной. И самое главное — была эта моносистема, они агрессивно не прислушивались к другой точке зрения. Чем все закончится? Увидим 25 числа (октября - ред.)", - утверждал ранее Пальчевский.
Напомним, что Андрей Пальчевский встретился с работниками Броварского завода строительных конструкций.
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