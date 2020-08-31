Українцям можуть перестати нараховувати гроші за пільги на послуги ЖКГ



На сьогоднішній день в країні діють два види надання пільг на оплату послуг ЖКГ – готівковий – коли люди отримують гроші разом з пенсією, і безготівковий – коли гроші перераховуються Ощадбанку, а вже сам банк розраховується з підприємствами. Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телеканалу "Україна 24" пояснив принцип роботи цих методів нарахування пільг.

Так, одна з українок в ефірі програми поскаржилася на те, що їй на карту перестали перераховувати гроші за пільги, пославшись на її заборгованість.

Музиченко розповів, що до кінця опалювального сезону, тобто до квітня цього року, пільговики могли вибирати форму отримання грошей. Однак, вже з травня це змінилося.

"Робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг і аналізується, чи оплачував пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то він надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то приймається рішення про переведення надання цієї пільги в безготівкову форму", - пояснив заступник міністра.

При цьому він уточнив, що українці мають можливість знову перейти на готівкову форму виплат, якщо погасять свої заборгованості.

"Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою і знову повернути готівкову форму", - розповів Музиченко.

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