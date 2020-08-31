Украинцам могут перестать начислять деньги за льготы на услуги ЖКХ



На сегодняшний день в стране действуют два вида предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ – наличный – когда люди получают деньги вместе с пенсией, и безналичный – когда деньги перечисляются Ощадбанку, а уже сам банк рассчитывается с предприятиями. Замминистра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала «Украина 24» объяснил принцип работы этих методов начисления льгот.

Так, одна из украинок в эфире программы пожаловалась на то, что ей на карту перестали перечислять деньги за льготы, сославшись на ее задолженность.

Музыченко рассказал, что до конца отопительного сезона, то есть до апреля этого года, льготники могли выбирать форму получения денег. Однако, уже с мая это изменилось.

«Делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг и анализируется, оплачивал ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму», - пояснил замминистра.

При этом он уточнил, что украинцы имеют возможность снова перейти на наличную форму выплат, если погасят свои задолженности.

«Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму», - рассказал Музыченко.

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