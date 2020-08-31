Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вразила видом бюста в короткій куртці

Близько шести років тому модель зареєструвалася в Instagram і почала публікувати в соціальній мережі свої фото, причому більшість з них зроблені в певному стилі. Дівчині подобається дивувати образами в бікіні, тому вона приміряє самі незвичайні зі всіляких дизайнів і вражає публіку кожен раз провокативними позами.

Однак, іноді Квітко ділиться і простими домашніми фото або Селфі з відпочинку. На одному з таких пишногруда модель безсоромно розстебнула куртку, під якою зовсім не було білизни і показала свої достоїнства на камеру. При цьому пружні груди Насті навряд чи були прикриті одягом, втім, дівчина зовсім не зніяковіла настільки пікантного кадру:

"Поняття не маю, що сталося з якістю цієї фотографії сьогодні☺️», - написала квітко під постом.

Ось як реагують фанати:

"Вона-це бомба уповільненої дії", " тільки видовищно !!! Я тебе кохаю. 💕 ",» Уфффф 🔥 🔥 🔥 це супер гаряче", " картинка, яка мене дістала!", "Мило ти сумуєш», "прекрасні губи" « "Боже, вони величезні" « "Ось це так" « " чому деякі з ваших очок маленькі? Не відповідає твоєму обличчю ..",»Найкращі подружки".

Не секрет, що молода модель має нестандартні для дівчат своєї професії форми. Ще на початку роботи при зрості 161 см вона важила 71 кг! Причому знаменитість навідріз відмовилася від схуднення, щоб її приймали саме в такому вигляді. Дівчина заявляє, що не робила операцій, хоча в мережі є її фото в підлітковому віці, що підтверджують зворотне.

Щоб привертати якомога більше уваги до себе, епатажна модель намагається щодня показувати в Instagram провокаційні кадри в бікіні. Квітко не тільки не соромиться незвично-пишних форм, але ще і всілякими способами намагається їх підкреслити. На одному з кадрів вона приміряла біле бікікі з поясом на грудях. Причому дівчина явно прогадала з розміром і одягла купальник на кілька розмірів менше, що не зміг утримати її груди в настільки крихітній тканини.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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