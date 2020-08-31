Початок осені підготував українцям нові "сюрпризи"
Про це у своєму Facebook повідомила відомий український синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.
За її словами, завтра, 1 вересня, спека в Україні ще кусатиметься.
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"1-го вересня спека в Україні ще кусатиметься. У більшості областей передбачається +30+36 градусів. Ну, й ясно, що сонце. Це все антициклон страється", - зазначила Діденко у своєму прогнозі.
Але деяким українським регіонам завтра пощастить, оскільки дощі плавно перейдуть на Захід.
"Проте західна циклонічність дотягнеться до наших західних областей - там пройдуть дощі з грозами і температура повітря буде нижчою, +22+27 градусів. Проте у Чернівецькій області та на Хмельниччині ще попече, близько +30 градусів", - продовжила синоптик.
Що стосується Києва, то завтра у столиці також буде сухо та без опадів.
"У Києві новий сезон почнеться старою погодою - сухо та також під +30, хоча попередні моделі обіцяли невелике послаблення. Але - ніт, літо з тих міцних старших пані, що дадуть фору міцним молодим спортсменам", - резюмувала Діденко у своєму новому прогнозі погоди на 1 вересня.
Раніше ми вже розповідали про істотну зміну погоди в України.
За прогнозами синоптиків, прохолода повернеться до України вже наприкінці вересня.
Зокрема, синоптики обіцяють, що з 24 вересня очікується істотне зниження температури: вдень стовпчики опустяться до +10 градусів, а вночі - до 3 градусів.
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