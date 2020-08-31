Які області в зоні ризику

Початок осені підготував українцям нові "сюрпризи"

Про це у своєму Facebook повідомила відомий український синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, завтра, 1 вересня, спека в Україні ще кусатиметься.

"1-го вересня спека в Україні ще кусатиметься. У більшості областей передбачається +30+36 градусів. Ну, й ясно, що сонце. Це все антициклон страється", - зазначила Діденко у своєму прогнозі.

Але деяким українським регіонам завтра пощастить, оскільки дощі плавно перейдуть на Захід.

"Проте західна циклонічність дотягнеться до наших західних областей - там пройдуть дощі з грозами і температура повітря буде нижчою, +22+27 градусів. Проте у Чернівецькій області та на Хмельниччині ще попече, близько +30 градусів", - продовжила синоптик.

Що стосується Києва, то завтра у столиці також буде сухо та без опадів.

"У Києві новий сезон почнеться старою погодою - сухо та також під +30, хоча попередні моделі обіцяли невелике послаблення. Але - ніт, літо з тих міцних старших пані, що дадуть фору міцним молодим спортсменам", - резюмувала Діденко у своєму новому прогнозі погоди на 1 вересня.

Раніше ми вже розповідали про істотну зміну погоди в України.

За прогнозами синоптиків, прохолода повернеться до України вже наприкінці вересня.

Зокрема, синоптики обіцяють, що з 24 вересня очікується істотне зниження температури: вдень стовпчики опустяться до +10 градусів, а вночі - до 3 градусів.

Нагадавши, українців попередили про зміну погоди, на кого чекає різке похолодання: Точний прогноз.

Як повідомляла Politeka, на Київ обрушився потоп, відео стихії:"підтоплені будинки, забиті ливневки".

Також Politeka писала, що літо доб'є Україну погодними гойдалками, які області в зоні ризику