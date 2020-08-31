Водій "не помітив" інше авто

Молодята Микита Добринін і Даша Квіткова назавжди запам'ятають серпень 2020 року

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, зіркова пара ще 12 серпня пишно зіграла весілля, яке постійно переносилося через карантин.

Для медового місяця Микита Добринін і Даша Квіткова вибрали сонячну Туреччину, а ось повернення до Києва обернулося НП.

30 серпня при в'їзді до Києва автомобіль молодят потрапив у ДТП: в їхню автівку ззаду влетіла інша машина.

Винуватець ДТП заявив, що просто "не побачив" автомобіль Микити Добриніна і Даші квіткової, який рухався попереду. Удар був досить сильним, оскільки автомобілі рухалися з високою швидкістю.

В результаті аварії серйозно постраждала Квіткова: дівчина була пристебнута на сидінні поруч з водієм, але після зіткнення вона вдарилася головою об передню панель, і зламала носову перегородку.

Шоумен Микита Добринін відбувся легкими саднами.

Зазначимо, що пропозицію руки і серця Микита Добринін зробив у січні під час відпочинку на острові Балі. Чоловік запропонував Даші вийти за нього заміж у казковій тропічній локації.

Добринін і квіткова розписалися ще навесні 2020 року. Однак відсвяткувати весілля молодятам не вдавалася через карантинні обмеження. Пара кілька разів переносила торжество, і тільки недавно їм вдалося реалізувати задумане.

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