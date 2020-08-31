Молодята Микита Добринін і Даша Квіткова назавжди запам'ятають серпень 2020 року
Про це пише Politeka.net.
Як відомо, зіркова пара ще 12 серпня пишно зіграла весілля, яке постійно переносилося через карантин.
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Для медового місяця Микита Добринін і Даша Квіткова вибрали сонячну Туреччину, а ось повернення до Києва обернулося НП.
30 серпня при в'їзді до Києва автомобіль молодят потрапив у ДТП: в їхню автівку ззаду влетіла інша машина.
Винуватець ДТП заявив, що просто "не побачив" автомобіль Микити Добриніна і Даші квіткової, який рухався попереду. Удар був досить сильним, оскільки автомобілі рухалися з високою швидкістю.
В результаті аварії серйозно постраждала Квіткова: дівчина була пристебнута на сидінні поруч з водієм, але після зіткнення вона вдарилася головою об передню панель, і зламала носову перегородку.
Шоумен Микита Добринін відбувся легкими саднами.
Зазначимо, що пропозицію руки і серця Микита Добринін зробив у січні під час відпочинку на острові Балі. Чоловік запропонував Даші вийти за нього заміж у казковій тропічній локації.
Добринін і квіткова розписалися ще навесні 2020 року. Однак відсвяткувати весілля молодятам не вдавалася через карантинні обмеження. Пара кілька разів переносила торжество, і тільки недавно їм вдалося реалізувати задумане.
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