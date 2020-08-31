Молодожены Никита Добрынин и Даша Квиткова навсегда запомнят август 2020 года

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, звездная пара еще 12 августа пышно сыграла свадьбу, которая постоянно переносилась из-за карантина.

Для медового месяца Никита Добрынин и Даша Квиткова выбрали солнечную Турцию, а вот возвращение в Киев обернулось ЧП.

30 августа при въезде в Киев автомобиль молодоженов угодил в ДТП: в них сзади влетела другая машина.

Виновник ДТП заявил, что попросту "не увидел" автомобиль Никиты Добрынина и Дашы Квитковой, который двигался впереди. Удар был довольно сильным, поскольку автомобили двигались с высокой скоростью.

В результате аварии серьезно пострадала Квиткова: девушка была пристегнута на сиденье рядом с водителем, но после столкновения она ударилась головой о переднюю панель, и сломала носовую перегородку.

Шоумен Никита Добрынин отделался легкими ссадинами.

Отметим, что предложение руки и сердца Никита Добрынин сделал в январе во время отдыха на острове Бали. Мужчина предложил Даше выйти за него замуж в сказочной тропической локации.

Добрынин и Квиткова расписались еще весной 2020 года. Однако отпраздновать свадьбу молодоженам не удавалась из-за карантинных ограничений. Пара несколько раз переносила торжество, и только недавно им удалось реализовать задуманное.

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