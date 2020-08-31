Що потрібно знати клієнтам

У Нацбанку анонсували нові тарифи для клієнтів, які запрацюють з 1 вересня

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба регулятора.

Зокрема, будуть змінені тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторських компаній для банків, які не користуються статусом уповноваженого.

Постанова від НБУ набирає чинності з 1 вересня 2020 року і передбачає наступні нововведення:

скасування розмежування плати за номіналами банкнот і розмінних монет і одночасно встановлено єдиний розмір тарифу за видачу готівки — 0,4% від суми виданої готівки;

було збільшено тариф за видачу банкнот у національній валюті України банкам для підкріплення їх каси в межах зданих ними сум невідсортованих банкнот з 0,3% до 0,5% від суми виданих банкнот;

сформовано тариф за здачу надлишків готівки, придатних до обігу банкнот (монет) у розмірі 0,25% від суми готівки, яку здали.

У прес-службі регулятора підкреслюють, що зміна тарифів посприяє подальшому розвитку моделі організації готівкового обігу та активізації міжбанківського ринку готівкової національної валюти.

Також в НБУ підкреслили, що без змін залишилися пільгові тарифи на касове обслуговування банків готівкою, послуги яких пов'язані з нарахуванням соцвиплат від держави через підприємства зв'язку України та виплатами готівки бюджетним установам та організаціям, переведеним на обслуговування до Держказначейства.

Раніше ми попереджали про нововведення у сфері проведення платежів.

НБУ хоче встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку, які зачіпають розвиток системи захисту інформації та кібербезпеки, і порядок дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.

А нововведення поширюватимуться на платіжні організації платіжних систем, створені резидентами України, на операторів послуг платіжної інфраструктури, учасників-резидентів платіжних систем, створених резидентами або нерезидентами України.

Нагадавши, НБУ терміново попередив про нову хвилю кризи.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк масово викуповує валюту, українців добили курсом долара на осінь.

Також Politeka писала, що НБУ спіймали на незаконних діях, Верховний суд озвучив жорсткий вердикт.