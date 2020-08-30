Фітнес-тренер Катерина Усманова показала корисну процедуру в досить пікантному вигляді

Як повідомляє Politeka.net, спортсменка опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" Домашнє відеопособие, як зберігати ноги стрункими і червоними. На її думку, з цим прекрасно допомагають антицелюлітні масажі, один з яких вона наочно продемонструвала користувачам мережі.

Для процедури Катерині Усманової знадобилося повністю оголити ноги і сідниці, тому вона роздяглася, залишивши лише леопардові трусики і короткий білий топ. Позбувшись від зайвого одягу, вона показала, як потрібно правильно наносити масло на оголені частини тіла, а при цьому засвітила свої пружні стегна і сідниці, всі жінки про таких мріють. За словами Катерини Усманової, Змащені частини тіла потрібно як слід обробити.

"Присмоктуємося банкою і водимо по проблемних місцях по п'ять хвилин на кожну", - наголошується в ролику, який тренер опублікувала в сторіз.

Раніше Катерина Усманова постала перед своїми передплатниками в розкутому образі "сідничної" феї. Вона зробила собі штучну засмагу і намалювала яскраві смуги на руках. У такому вигляді вона вбралася в рожевий купальник і позувала перед камерою, образ довершили блискучі прикраси на обличчі.

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