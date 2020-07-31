Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась роскошной фигурой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«2 компонента самооценки. Если коротко, то здоровая самооценка складывается из: ✍🏻оценки (осознания) своих достоинств и 💪🏼работы над своими «недостатками», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Усманова позирует во время отдыха на море, демонстрируя идеальную фигуру в мокром купальнике. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какая сочная, смотреть можно бесконечно», «Восхитительная русалка🔥❤️ Счастья и благополучия тебе и вашей семье🤗🙏❤», «Господи, как же красиво», «Невероятная ❤️🔥 очень красивые и живые атмосферные фото», «Какая красивая», — пишут они.

Как сообщалось ранее, фитнес-тренер Екатерина Усманова показала фигуру, не стесняясь никого.

На фото Усманова позировала в желтом бикини на веревочках, развернувшись спиной к камере. Красотка оставила волосы распущенными и демонстрировала подтянутую пятую точку, которую она активно улучшала. Девушка ничего не прикрывала и не стеснялась показать результаты своего труда.

Напомним, фитнес-тренер Усманова показала, как ее роскошное тело изменилось за 7 лет

А еще Politeka сообщала, что влажная фитнес-тренер Усманова в крохотном купальнике показала самое сочное

Также Politeka сообщала, что влажная фитнес-тренер Усманова эффектно задрала ножку в мини-бикини