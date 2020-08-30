Фитнес-тренер Екатерина Усманова показала полезную процедуру в весьма пикантном виде

Как сообщает Politeka.net, спортсменка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" домашнее видеопособие, как сохранять ноги стройными и крассивыми. По ее мнению, с этим прекрасно помогают антицеллюлитные массажи, один из которых она наглядно продемонстрировала пользователям сети.

Для процедуры Екатерине Усмановой понадобилось полностью обнажить ноги и ягодицы, поэтому она разделась, оставив лишь леопардовые трусики и короткий белый топ. Избавившись от лишней одежды, она показала, как нужно правильно наносить масло на обнаженные части тела, а при этом засветила свои упругие бедра и ягодицы, все женщины о таких мечтают. По словам Екатерины Усмановой, смазанные части тела нужно как следует обработать.

"Присасываемся банкой и водим по проблемным местам по пять минут на каждую", - отмечается в ролике, который тренер опубликовала в сториз.

Ранее Екатерина Усманова предстала перед своими подписчиками в раскованном образе "ягодичной" феи. Она сделала себе искуственный загар и нарисовала яркие полосы на руках. В таком виде она нарядилась в розовый купальник и позировала перед камерой, образ довершили блестящие украшения на лице.

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