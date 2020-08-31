Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", похвалилася ефектними фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих нарядах.

На сторінках Instagram існує безліч фанатських сторінок, де користувачі мережі діляться знімками моделі. Кілька годин тому на одній з таких сторінок з'явився спокусливий знімок красуні в крихітному купальнику (щоб побачити відповідний знімок проскрольте вниз).

Судячи з постів її головна пристрасть-знімки в екзотичних місцях, то дівчина показує фото посеред диких джунглів, то позує поруч з печерою. Цього разу зірка вирішила підкорити висоти - вона позувала на даху будинку, сидячи на шезлонгу.

При цьому модель приміряла бікіні модного корралового кольору. А доповнили образ кепка чорного кольору, яка прикрила від цікавих користувачів мережі її очі.

У такому спокусливому образі модель виглядає як мінімум на 5 років молодше. На кадрі прекрасно видно, що над своїм тілом вона наполегливо працює. Знамениті форми відмінно "поєднуються" з тонкою талією, підкачаним пресом і пишними стегнами.

Користувачі мережі залишилися в повному захваті від образу дівчини, який вона продемонструвала на даху будинку.

"Беліссімо", "абсолютна досконалість", "цими бомбами можна вбити", "розкішний бюст", "ммм, розкішна", " елегантно і красиво. Супер", "ти на цьому знімку така повітряна і мила, що просто космос", - пишуть вони.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів.