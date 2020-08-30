Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, здивувала фігурою в білому бікіні не за розміром

Не секрет, що молода модель має нестандартні для дівчат своєї професії форми. Ще на початку роботи при зрості 161 см вона важила 71 кг! Причому знаменитість навідріз відмовилася від схуднення, щоб її приймали саме в такому вигляді. Дівчина заявляє, що не робила операцій, хоча в мережі є її фото в підлітковому віці, що підтверджують зворотне.

Щоб привертати якомога більше уваги до себе, епатажна модель намагається щодня показувати в Instagram провокаційні кадри в бікіні. Квітко не тільки не соромиться незвично-пишних форм, але ще і всілякими способами намагається їх підкреслити. На одному з кадрів вона приміряла біле бікікі з поясом на грудях. Причому дівчина явно прогадала з розміром і одягла купальник на кілька розмірів менше, що не зміг утримати її груди в настільки крихітній тканини.

"Красиво🥰 🥰 🥰 🥰", » завжди така чарівна, кожен раз🍑 🌶",» без слів-просто вогонь🔥«, " красиво»», «Уффф Вау мила шоколадна принцеса» « 😍 😍 😍 досконалість», «дитинко, приголомшливо .... Я дуже тобою захоплююся», «я хочу зустрічатися з тобою", "Я розслабляюся". Але ти виглядаєш так, ніби вибрируешь 💜💜💜», «Блін, ти чудово виглядаєш😍», «Квітко 😘🌹 красива 🔥🔥💋», «Ти виглядаєш приголомшливо🤤 чудовий ангел 😍❤️😍❤️», - пишуть користувачі Instagram.

До цього дівчині вдалося підкорити ніжним чином. Модель вирішила поділитися сонячним кадром, на якому блиснула фігурою без білизни в одній сорочці. Приспустивши її з плечей, Настя виглядала вельми спокусливо.

Блондинка приміряла тісну білу сорочку, спеціально на розмір більше, щоб підкреслити і без того пишні груди, а також завдала на світлу шкіру легкий макіяж. При цьому світле волосся Настя розпустила, як і раніше. Ніжний образ, в якому постала Квітко, не залишив фанатів байдужими:

"Богемна дамочка," просто один кайф», «це інша справа», «видатний бюст👏 💯", " вона пробачить мене ...", "Не могли б ви зняти це", "Wao mamita que hermosa te ves love«," гарне волосся .. люблю це, "" вогонь !!!", "а ти біса красива. У тебе гаряче чарівність. Насправді ти приголомшлива дівчина 💗 великий шанувальник твоїх форм, багато любові з Індії 🙏" »

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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