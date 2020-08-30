Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, удивила фигурой в белом бикини не по размеру

Не секрет, что молодая модель имеет нестандартные для девушек своей профессии формы. Еще в начале работы при росте 161 см она весила 71 кг! Причем знаменитость наотрез отказалась от похудения, чтобы ее принимали именно в таком виде. Девушка заявляет, что не делала операций, хотя в сети есть ее фото в подростковом возрасте, подтверждающие обратное.

Чтобы привлекать как можно больше внимания к себе, эпатажная модель старается каждый день показывать в Инстаграм провокационные кадры в бикини. Квитко не только не стесняется необычно-пышных форм, но еще и всяческими способами пытается их подчеркнуть. На одном из кадров она примерила белое бикики с поясом на груди. Причем девушка явно прогадала с размером и надела купальник на несколько размеров меньше, что не смог удержать ее грудь в столь крошечной ткани.

«Красиво 🥰🥰🥰🥰», «Всегда такая волшебная, каждый раз🍑🌶», «Без слов – просто огонь🔥», «Красиво 💜», «Уффф вау милая шоколадная принцесса» «😍😍😍 совершенство», «Детка, потрясающе .... Я очень тобой восхищаюсь», «Я хочу встречаться с тобой 🙈🙈», «Я расслабляюсь 😎 🖤🔥. Но ты выглядишь так, будто вибрируешь 💜💜💜», «Блин, ты прекрасно выглядишь😍», «Квитко 😘🌹 красивая 🔥🔥💋», «Ты потрясающе выглядишь🤤 великолепный ангел 😍❤️😍❤️», - пишут пользователи Инстаграм.

До этого девушке удалось покорить нежным образом. Модель решила поделиться солнечным кадром, на котором блеснула фигурой без белья в одной рубашке. Приспустив ее с плеч, Настя выглядела весьма соблазнительно.

Блондинка примерила тесную белую рубашку, специально на размер больше, чтобы подчеркнуть и без того пышную грудь, а также нанесла на светлую кожу легкий макияж. При этом светлые волосы Настя распустила, как и раньше. Нежный образ, в котором предстала Квитко, не оставил фанатов равнодушными:

«богемная дамочка, «просто один кайф», «Это другое дело», «Выдающийся бюст👏💯», «Она простит меня ...», «Не могли бы вы снять это», «Wao mamita que hermosa te ves love», «Красивые волосы .. люблю это,» «Огонь !!!», «а ты чертовски красивая. У тебя горячее обаяние. На самом деле ты потрясающая девушка 💗 Большой поклонник твоих форм, много любви из Индии 🙏».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов