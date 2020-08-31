Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, повеселилася на пляжі в неймовірному купальнику з вирізом

З дитинства Демі критикував за занадто пишні форми, будучи підлітком, дівчина думала, що все можна вирішити за допомогою голодування і жорсткої дієти. Через своє фанатичне бажання скинути вагу дівчина потрапила до лікарні з розладом харчової поведінки.

Після Демі вирішила, що потрібно прийматися себе в будь-якому вигляді і вазі, тому вона більше не худне, а з гордістю показує своє тіло в самих різних і сміливих бікіні. Цього разу красуня повеселилася на пляжі в трендовому купальнику з незвичайним вирізом під грудьми і на талії. Через досить глибокий виріз, груди дівчини "вислизнула" і Демі засвітила її прямо під час зйомки.

Втім, фанатам такий вид сподобався ще більше:

"Вона завжди виглядає приголомшливо і мило одночасно❤😍 💞", « 👅 так дитинко», «схоже, це початок нової серії Рятувальників Малібу !!", "Примусь людини сказати ... боже", " Абсолютно гарний вигляд📸 💯 🔥 🤩 😍 🌼,» «muy hermosa,» "прекрасна кішечка», «гаряча дитинко», «це абсолютно приголомшливо, вона створена для любові і флірту», - пишуть користувачі.

До цього пишногруда красуня прогулялася на пляжі в стильному біло-бірюзовому бікіні. Як і раніше, дівчина вирішила надіти купальник, який був одним з найпопулярніших в цьому сезоні.

Роуз приміряла монокіні зі зміїним принтом, виконаним у світлих тонах. При цьому модель розпустила довгі локони, а також не стала наносити яскравий макіяж. Головною пікантністю образу Демі стали, звичайно ж, кокоси, що вона тримала в руках. Дівчина вирішила влаштувати сонячну прогулянку на пляжі разом з коктейлем в руках і здивувати тим самим в черговий раз своєю фігурою.

"Ох, яка розкішна жінка😍 😍 🙌 🙌 😂 😂!", "Ти найкраща і мила в моєму житті😘 😘 😘 😘", » просто принадність, а не розміри😘 😘 😘», «bellísima😘 😘», «Вау, завжди чудово і красиво👍 🏽», «гаряча сексуальна леді».

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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