Літо порадує в останній день

Синоптик повідомила про погоду в Україні в останній день літа

31 серпня по всій Україні прогнозується сонячна і досить спекотна погода з температурою повітря + 30 + 35 градусів.

Про це розповіла відомий метеоролог Наталка Діденко у себе в Фейсбук, передає Politeka.net

"Тому дякуємо і в черговий раз дивуємося, яке ж воно розумне і хороше наше літо", - звернула увагу синоптик.

Навіть у західних областях, за словами Діденка, в останній день літа стоятиме спекотна і суха погода з температурою +28 +29 градусів. Однак вона попередила, що 1 вересня, на Україну почне насуватися атмосферний фронт.

"В Україні погода буде скрізь спекотна і суха, 1 вересня дощі очікуються лише в західних областях, в більшості областей - без опадів", - розповіла Діденко.

У Києві 31 серпня також сухо і жарко, до +32 градусів.

«1 вересня в столиці передбачається чудова погода - дощу не буде, а спека ослабне до +27, +28 градусів», - додала синоптик.

До цього ми повідомляли, що інші метеорологи стверджували, що в останні дні літа в південних, східних, а також більшості центральних областей і Криму буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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