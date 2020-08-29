З'явилася інформація про те, що помер зірка фільмів «Казка про царя Салтана», «Джамайка» і «Ультиматум» народний артист СРСР Володимир Андрєєв

Акторові було 90 років. Про це у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук повідомив ректор ГІТІСу Григорій Заславський. Андрєєв помер через два дні після того, як 27 серпня відзначив ювілей.

Користувачі кинулися висловлювати свої співчуття в коментарях:

"Боже... Тільки що ювілей же був..."

"Йдуть наші..."

"Легенди йдуть... Вічна пам'ять..."

"Коли дізналася, що не хоче ні з ким розмовляти в свій ювілей, серцем відчула"

"Непоправна втрата! Рік косить видатних!"

Відзначимо, Андрєєв з 1952 року служив в театрі імені Єрмолової, в тому числі займав пости головного режисера і художнього керівника. Викладав у ГІТІСі, де був завідувачем кафедри акторської майстерності. Відомий за ролями у фільмах "Нічний патруль», «Жорстокість», «Казка про царя Салтана», «Джамайка», "Ультиматум".

Раніше ми повідомляли, не стало зірки голлівудського блокбастера "Чорна Пантера" Чедвіка Боузмана. Актор кілька років боровся з раком. Йому було всього 42 роки.

За інформацією журналістів, Чедвік Боузман помер в Лос-Анджелесі в оточенні дружини і близьких.

Як відомо, зірка "Чорної пантери" останні чотири роки намагався боротися з раком товстої кишки, але хвороба виявилася сильнішою. Примітно, що до смерті Боузмана ніхто не знав про його діагноз.

Відзначимо, за свою кар'єру Чедвік зіграв кілька ролей важливих "афроамериканців": бейсболіста Джекі Робінсона і музиканта Джеймса Брауна.

Але найбільшу популярність Боузман отримав після того, як зіграв правителя вигаданої африканської країни Ваканди у фільмі Marvel "Чорна Пантера". Ця картина є одним з найкасовіших із серій картин про планету героїв Marvel.