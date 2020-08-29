Появилась информация о том, что умер звезда фильмов «Сказка о царе Салтане», «Джамайка» и «Ультиматум» народный артист СССР Владимир Андреев

Актеру было 90 лет. Об этом у себя на страничке в соцсети Фейсбук сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Андреев умер спустя два дня после того, как 27 августа отметил юбилей.

Пользователи кинулись выражать свои соболезнования в комментариях:

"Боже... Только что юбилей же был..."

"Уходят наши..."

"Легенды уходят... Вечная память..."

"Когда узнала, что не хочет ни с кем разговаривать в свой юбилей, сердцем почувствовала"

"Невосполнимая потеря! Год косит выдающихся!"

Отметим, Андреев с 1952 года служил в театре имени Ермоловой, в том числе занимал посты главного режиссера и художественного руководителя. Преподавал в ГИТИСе, где был заведующим кафедрой актерского мастерства. Известен по ролям в фильмах «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум».

Ранее мы сообщали, не стало звезды голливудского блокбастера "Черная Пантера" Чедвика Боузмана. Актер несколько лет боролся с раком. Ему было всего 42 года.

По информации журналистов, Чедвик Боузман скончался в Лос-Анджелесе в окружении жены и близких.

Как известно, звезда "Черной Пантеры" последние четыре года пытался бороться с раком толстой кишки, но болезнь оказалась сильнее. Примечательно, что до смерти Боузмана никто не знал о его диагнозе.

Отметим, за свою карьеру Чедвик сыграл несколько ролей важных "афроамериканцев": бейсболиста Джеки Робинсона и музыканта Джеймса Брауна.

Но наибольшую известность Боузман получил после того, как сыграл правителя вымышленной африканской страны Ваканды в фильме Marvel "Черная Пантера". Эта картина является одним из самых кассовых из серий картин о планете героев Marvel.