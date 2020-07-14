Легендарный актер 90-х умер от осложнений, вызванных китайским вирусом

Мексиканский актер Раймундо Капетильо, звезда популярного в 90-х сериала "Дикая роза", не смог преодолеть болезнь, сообщают местные СМИ.

4 июля 74-летнего Капетильо госпитализировали в одну из клиник Мехико из-за проблем с дыханием. Он ушел из жизни 12 июля, легендарный актер быквально сгорел за неделю.

"Совет директоров и Наблюдательный совет ANDI сообщают о прискорбной кончине исполнителя Раймундо Капетильо", – говорится в сообщении ассоциации. Его семье и друзьям выразили соболезнования.

Мексиканская певица и актриса Элла Лабориель высказала соболезнования в связи со смертью Капетильо, пояснив, что считала его своим братом. По ее словам, они с актером дружили с детства. Лабориель выразила поддержку родственникам погибшего.

Раймундо Капетильо родился 1 сентября 1943 года в Мехико.

В кино Капетильо начал сниматься еще в конце 60-х. За годы карьеры актер сыграл десятки ролей, преимущественно в испанских телесериалах. В числе самых известных оказался проект "Дикая роза" - один из первых сериалов, показанных в странах бывшего СССР.

В фильме Капетильо снялся с Вероникой Кастро и своим двоюродным братом Гильермо Капетильо, сыграв при этом роль доктора Рейнальдо.

Не менее успешными с участием Капетильо были сериалы «Марисоль», «Страсть», «Свирепая любовь», "Белые розы для моей черной сестры", "Вивиана", "Мама-компаньонка" и мелодрама "Итальянка собирается замуж".

Напомним, ушла из жизни знаменитая актриса: «звездный муж остался вдовцом».

Как сообщала Politeka, ушла из жизни легендарная актриса: ее красотой и талантом восхищалась вся страна .

Также Politeka писала, что трагически оборвалась жизнь актера-красавца, сердце молодой жены разбито: "У Бога появился другой ангел".