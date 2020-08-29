Возраст над актрисой не властен

40-летняя популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко отбросила ложную скромность и показала себя во всей красе

Всемирно известная актриса, которая прославилась после роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», порадовала многочисленных поклонников откровенным фото, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм кинодива опубликовала черно-белый снимок, на котором позирует в одних трусах, лежа на диване в пол оборота. Она смотрит в камеру, прикрыв грудь рукой.

В подписи Ольга пожелала всем фанатам хороших выходных.

В свою очередь фолловеры не поскупились на восторженные комплименты.

«Что-то от Одри Хепбёрн есть на этом фото👍», «😍😍😍❤️❤️❤️❤️», «Горячая», «Вы очень красивая❤️», – пишут поклонники.

Ранее мы рассказывали о том, что Ольга поделилась фотографией в белой маечке. Легкая ткань обтянула небольшую грудь звезды, которая была едва заметна, ведь модель выставила перед собой руки. В последних звезда держала пистолет, направив его вперед и будто целясь.

Волосы у актрисы были собраны, чтобы не мешали.

Стоит отметить, что данный кадр был взят из фильма «Квант милосердия» 2008 года, после выхода которого о звезде заговорил весь мир.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко оголилась на шикарной яхте: «Огонь».