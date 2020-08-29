Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, захопила пляжним образом на відпочинку

Цього разу пишногруда красуня прогулялася на пляжі в стильному біло-бірюзовому бікіні. Як і раніше, дівчина вирішила надіти купальник, який був одним з найпопулярніших в цьому сезоні.

Роуз приміряла монокіні зі зміїним принтом, виконаним у світлих тонах. При цьому модель розпустила довгі локони, а також не стала наносити яскравий макіяж. Головною пікантністю образу Демі стали, звичайно ж, кокоси, що вона тримала в руках. Дівчина вирішила влаштувати сонячну прогулянку на пляжі разом з коктейлем в руках і здивувати тим самим в черговий раз своєю фігурою.

"Ох, яка розкішна жінка😍 😍 🙌 🙌 😂 😂!", "Ти найкраща і мила в моєму житті😘 😘 😘 😘", » просто принадність, а не розміри😘 😘 😘", " bellísima😘 😘», «Вау, завжди чудово і красиво👍 🏽», «гаряча сексуальна леді», «наскільки великий буде ця * опа через 5 або 10 років? Тільки в одну сторону. Ісус 😳", " красивий хвіст😍 😍 🔥 🔥 🔥", " величезний діамант«", " хороша любов кицьки💘 💘 🔥 🔥» - пишуть фанати.

Модель є любителькою активного способу життя, тому багато проводить часу на пляжі, в горах і природі з близькими. На сторінці Демі в соціальній мережі Instagram досить багато фото, що показують, як модель любить розважатися. Цього разу Роуз вирішила влаштувати пікантну зйомку не на пляжі, а прямо на скелях біля озера.

Спеціально для цього смілива модель не посоромилася залізти вище, роздягнутися, прикрившись одними руками, і посвітити своїми принадами в сміливій позі. На Роуз можна помітити легкий макіяж, а також відсутність будь-яких укладок. Завершували вуличний " лук " моделі прості рвані джинси синього кольору.

"Просто прекрасна дамочка", "чому так ідеально", "дуже хороша«," Ви красиві! ♥ ️ 🔮 ", "Ви така приголомшлива, сексуальна, чудова, чарівна, красива, приголомшлива молода жінка. У кого до того ж найсексуальніші очі. 😎👍🌹💖».

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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