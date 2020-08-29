Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, восхитила пляжным образом на отдыхе

В этот раз пышногрудая красотка прогулялась на пляже в стильном бело-бирюзовом бикини. Как и ранее, девушка решила надеть купальник, который был одним из самых популярных в этом сезоне.

Роуз примерила монокини со змеиным принтом, выполненным в светлых тонах. При этом модель распустила длинные локоны, а также не стала наносить яркий макияж. Главной пикантностью образа Деми стали, конечно же, кокосы, что она держала в руках. Девушка решила устроить солнечную прогулку на пляже вместе с коктейлем в руках и удивить тем самым в очередной раз своей фигурой.

«Ох, какая роскошная женщина 😍😍🙌🙌😂😂!», «Ты самая лучшая и милая в моей жизни 😘😘😘😘», «Просто прелесть, а не размеры😘😘😘», «Bellísima 😘😘», «Вау, всегда замечательно и красиво 👍🏽», «Горячая сексуальная леди», «Насколько большой будет эта *опа через 5 или 10 лет? Только в одну сторону. Иисус 😳», «Красивый хвост 😍😍🔥🔥🔥», «Огромный бриллиант💖😘💋💋👍», «Хорошая любовь киски💘💘🔥🔥» - пишут фанаты.

Модель является любительницей активного образа жизни, поэтому много проводит времени на пляже, в горах и природе с близкими. На странице Деми в социальной сети Инстаграм довольно много фото, показывающих, как модель любит развлекаться. В этот раз Роуз решила устроить пикантную съемку не на пляже, а прямо на скалах у озера.

Специально для этого смелая модель не постеснялась залезть повыше, раздеться, прикрывшись одними руками, и посветить своими прелестями в смелой позе. На Роуз можно заметить легкий макияж, а также отсутствие каких-либо укладок. Завершали уличный «лук» модели простые рваные джинсы синего цвета.

«Просто прекрасная дамочка», «Почему так идеально», «Очень хороша», «Вы красивы! ♥ ️🔮», «Вы такая потрясающая, сексуальная, великолепная, очаровательная, красивая, потрясающая молодая женщина. У кого к тому же самые сексуальные глаза. 😎👍🌹💖».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами