Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, позувала в купальнику з величезним вирізом

Зірка з пишними формами привертає увагу своїми досконалостями в різних нарядах, пише Politeka.net. Шанувальники не в силах пройти повз і публікують найспекотніші кадри на своїх фан-сторінках.

Так, в одній з груп з'явилося спекотне відео Анастасії, в якому вона позує біля басейну. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Модель постала в чорному купальнику з великим декольте. Виріз був дуже пікантним і груди ледь не вистрибували з нього.

Тонка чорна тканина обтягнула струнку талію моделі, а поясок підкреслив її ще більше.

Відвертий купальний наряд також володів сміливими вирізами, що оголюють пишні стегна Квітко.

Зірка була вологою після купання, зокрема, і її волосся, яке вона закинула назад. Стильні окуляри стали відмінним доповненням до літнього образу моделі.

За три години пост зібрали понад 5000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що Квітко просто фантастична й божественна, а її тіло велике і гаряче.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала перед фотокамерою в довгій сукні з відвертим декольте.

Модель стояла біля води, всіляко згинаючись. З величезного вирізу показався великий бюст знаменитості, який притримувала тонка тканина.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко похвалилася сонячним фото, зробленим під час відпочинку на природі. Позуючи на тлі зеленого листя, засмагла модель виглядала вельми привабливо в синьому бікіні.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів