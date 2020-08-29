Італійська актриса і модель Моніка Белуччі здивувала постарілим видом

Як передає Politeka.net, новий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Чарівний момент з виступу в 63-му фестивалі в Сполето", - поділилася актриса в підписі до знімка.

На кадрі знаменитість постала в компанії директора заходу. Одягалася Моніка в чорне плаття, яке ідеально підійшло до її феноменальної фігури. А ось зовнішність ікони стилю трохи підкачала - роки беруть своє. Втомлений вигляд і зморшки видно неозброєним поглядом.

Але шанувальники актриси не звернули увагу на помітні зміни в зовнішності своєї улюблениці, і засипали її захопленими коментарями.

"Ти найкрасивіша жінка в світі, Моніка", "вітаю дорогу Моніку", "шалено красива", "прекрасна божественна краса", "Мадам, ви прекрасна", - писали під знімками актриси.

Раніше Моніка Беллуччі оприлюднила фото, на якому була одягнена в чорне обтягуюче боді з глибоким декольте. На ноги красуня натягнула чорні колготки. Зверху зірка накинула піджак, але він не зміг приховати апетитних форм.

Без краплі сорому красуня вирішила побешкетувати і прогулятися по коридорах готелю в одному боді.

Нагадавши, над Монікою Беллуччі жорстоко познущалися

А ще Politeka писала, що Моніка Беллуччі без штанів звела з розуму новими пікантними фото

Також Politeka повідомляла, що розкішна Моніка Беллуччі розбурхала виглядом в тісній сукні