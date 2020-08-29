Итальянская актриса и модель Моника Белуччи удивила постаревшим видом
Как передает Politeka.net, новый снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Волшебный момент с выступления в 63-м фестивале в Сполето", - поделилась актриса в подписи к снимку.
На кадре знаменитость предстала в компании директора мероприятия. Облачилась Моника в черное платье, которое идеально подошло к ее феноменальной фигуре. А вот внешность иконы стиля немного подкачала - годы берут свое. Уставший вид и морщины видны невооруженным взглядом.
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Но поклонники актрисы не обратили внимание на заметные изменения во внешности своей любимицы, и засыпали ее восторженными комментариями.
"Ты самая красивая женщина в мире, Моника", "Поздравляю дорогую Монику", "Безумно красивая", "Прекрасная божественная красота", "Мадам, вы прекрасна", - писали под снимками актрисы.
Ранее Моника Беллуччи обубликовала фото, на котором была одета в черное обтягивающее боди с глубоким декольте. На ноги красотка натянула черные колготки. Сверху звезда набросила пиджак, но он не смог скрыть аппетитных форм.
Без капли стеснения красотка решила пошалить и прогуляться по коридорам отеля в одном боди.
Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались
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