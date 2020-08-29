Стало відомо, до якої погоди варто готуватися українцям у вересні

Новий прогноз озвучив синоптик Леонід Горбань, пише Сьогодні.

Він відразу попередив, що ще одного літнього місяця в Україні не буде, а тепла погода порадує лише в перші дні вересня.

Вже 5-6 вересня розпочнеться перша хвиля осінніх дощів. Вони будуть невеликими, від 1-3 до 4-6 мм на добу, але через північно-східних вітрів буде зниження температури: до +15-16 градусів вдень і 5-6 вночі.

Нова хвиля дощів почнеться в другій декаді вересня і вона затягнеться на 2-4 дні.

З 16 по 22 вересня погода в країні покращиться – буде ясно і сухо. Вже 21 вересня в Україну, як попереджає синоптик Леонід Горбань, увірветься південний циклон, який принесе тепло, завдяки чому температура підніметься до +20-22 градусів, а в південних областях навіть вище.

Але не варто розслаблятися, адже разом з теплом прийдуть і зливи: три-чотири дні опадів.

З 24 вересня очікується істотне зниження температури: вдень стовпчики опустяться до +10 градусів, а вночі - до 3 градусів. Кінець місяця, як прогнозує авторитетний синоптик, запам'ятається рясними опадами.

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