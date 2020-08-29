Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала себе в несподіваному образі

Цього разу дівчині вдалося підкорити ніжним образом. Модель вирішила поділитися сонячним кадром, на якому блиснула фігурою без білизни в одній сорочці. Приспустивши її з плечей, Настя виглядала вельми спокусливо.

Блондинка приміряла стильну білу сорочку, спеціально на розмір більше, щоб підкреслити і без того пишні груди, а також завдала на світлу шкіру легкий макіяж. При цьому світле волосся Настя розпустила, як і раніше. Ніжний образ, в якому постала Квітко, не залишив фанатів байдужими:

"Богемна дамочка," просто один кайф», «це інша справа», «видатний бюст👏 💯", " вона пробачить мене ...", "Не могли б ви зняти це", "Wao mamita que hermosa te ves love«," гарне волосся .. люблю це, "" вогонь !!!", "а ти біса красива. У тебе гаряче чарівність. Насправді ти приголомшлива дівчина 💗 великий шанувальник твоїх форм, багато любові з Індії. 🙏 ", "Мила, Тримай мою сорочку з усією Моєю любов'ю ❤️", "які помідори", " світ краси в сексуальній маленькій упаковці 💕», - пишуть фанати.

Також раніше молода модель з пишними формами показала, як веселиться на пляжі, валяючись на піску і дивуючи пишними формами. Дівчина приміряла стильний купальник з незвичайними лямками, плавно переходять в ліф. Тонка тканина навряд чи змогла приховати достоїнства дівчини, тому користувачі Instagram написали безліч похвали на адресу фігури Квітко.

На представленому фото засмагла блондинка виглядала досить ефектно через яскравого дизайну бікіні без принтів і зайвих деталей саме завдяки мінімалістичному стилю Анастасії в черговий раз вдалося підкреслити достоїнства фігури завдяки ліфчику.

Ось як відреагували на кадр шанувальники Квітко, що позує в трендовому купальнику цього сезону:

"ти дуже прекрасна», «Гарячий вид🔥 🔥», «солодка дівчинка💋», «така Малятко🌸 💗», «застав мене полюбити пляж», «пончик солодкий🌹 🌹 😍 😍», «Малятко вивалялася в грязі», «як цукерка в крихтах", " б'юся об заклад, що пісок важко видалити ... Бідолаха ... Те, що ми робимо, щоб принести задоволення іншим lol».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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