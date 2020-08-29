Настя в одной рубашке повеселилась на съемке

Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала себя в неожиданном образе

В этот раз девушке удалось покорить нежным образом. Модель решила поделиться солнечным кадром, на котором блеснула фигурой без белья в одной рубашке. Приспустив ее с плеч, Настя выглядела весьма соблазнительно.

Блондинка примерила тесную белую рубашку, специально на размер больше, чтобы подчеркнуть и без того пышную грудь, а также нанесла на светлую кожу легкий макияж. При этом светлые волосы Настя распустила, как и раньше. Нежный образ, в котором предстала Квитко, не оставил фанатов равнодушными:

«богемная дамочка, «просто один кайф», «Это другое дело», «Выдающийся бюст👏💯», «Она простит меня ...», «Не могли бы вы снять это», «Wao mamita que hermosa te ves love», «Красивые волосы .. люблю это,» «Огонь !!!», «а ты чертовски красивая. У тебя горячее обаяние. На самом деле ты потрясающая девушка 💗 Большой поклонник твоих форм, много любви из Индии. 🙏», «Милая, держи мою рубашку со всей моей любовью ❤️», «Какие помидорки», «Мир красоты в сексуальной маленькой упаковке 💕», - пишут фанаты.

Также ранее молодая модель с пышными формами показала, как веселится на пляже, валяясь на песке и удивляя пышными формами. Девушка примерила стильный купальник с необычными лямками, плавно переходящими в лиф. Тонкая ткань едва ли смогла скрыть достоинства девушки, поэтому пользователи Инстаграм написали множество похвалы в адрес фигуры Квитко.

На представленном фото загорелая блондинка выглядела весьма эффектно из-за яркого дизайна бикини без принтов и лишних деталей именно благодаря минималистичному стилю Анастасии в очередной раз удалось подчеркнуть достоинства фигуры благодаря лифчику.

Вот как отреагировали на кадр поклонники Квитко, позирующей в трендовом купальнике этого сезона:

«ты очень прекрасна», «Горячий вид🔥🔥», «Сладкая девочка💋», «Такая малышка🌸💗», «Заставь меня полюбить пляж», «Пончик сладкий🌹🌹😍😍», «Малышка извалялась в грязи», «Как конфетка в крошках», «Бьюсь об заклад, что песок трудно удалить ... Бедняжка ... То, что мы делаем, чтобы доставить удовольствие другим lol».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов