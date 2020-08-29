Які цифри українці побачать в обмінниках

Українцям слід готуватися до чергового стрибка курсу долара

Такий прогноз озвучив фінансист Вадим Іосуб, передає Обозреватель.

За його словами, невелика девальвація гривні відбудеться на початку вересня.

Експерт попереджає, що на першому тижні вересня курс долара по відношенню до гривні підвищиться з 27,4 до 27,6 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн", – підкреслив Іосуб.

Зазначимо, що минулого тижня курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,5%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, який встановлює Національний банк, виріс з 27,32 грн до 27,46 грн (+0,5%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках, у свою чергу, за минулий тиждень змогли вирости з 27,30/27,57 до 27,35/27,59 (+0,2%/+0,1%).

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара восени 2020 року.

За прогнозами аналітика Євгенії Ахтирко, восени українці можуть очікувати девальвацію національної валюти.

За її словами, курс долара на початку осені піде вгору, і це пов'язано з традиційним зростанням попиту населення на валюту.

Однак, як стверджує Євгенія Ахтирко, різкий обвал гривні по відношенню до долара буде ситуативним.

Нагадавши, долар і євро після свят проб'ють нове дно

Як повідомляла Politeka, долар готує новий удар, що буде з гривнею найближчим часом

Також Politeka писала, що курс долара пограє на нервах українців