Українська модель Міла Кузнєцова, яку визнали дівчиною з найбільшими натуральними грудьми в Україні, зважилася на зміну іміджу

Як передає Politeka.net, свіже відео красуня опублікувала у себе в Instagram. Міла використовувала додаток, за допомогою якого своє обличчя можна вставити в будь-який уривок з фільму або кліпу. Кузнєцова вибрала кліп Полякової, таким чином перевтілившись в героїнь з її кліпу.

"Нічна жриця", - підписала ролик Міла.

Додамо, що завдяки додатку модель змогла приміряти вбрання Полякової, які припали їй до лиця. Вона приміряла корону, білий купальник, червоний балахон і багато інших концертних нарядів співачки.

Шанувальникам теж сподобався ролік. Всього за 20 хвилин його подивилися майже тисячу разів. У коментарях моделі залишили позитивні відгуки.

"В оригіналі ти найкраща", «красиве відео, вау, виглядаєш красиво, мила», "Супер", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова блиснула своєю головною гордістю у всій красі. Модель пограла на камеру своїми спокусливими "диньками". Кадр захопив тільки пишні груди і обличчя дівчини. Варто відзначити, що неосяжні груди моделі ледь втрималися в тісній смугастій футболці з величезним декольте.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова блиснула потужними формами прямо на параді:"Краса України".

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