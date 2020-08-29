Украинская модель Мила Кузнецова, которую признали девушкой с самой большой натуральной грудью в Украине, решилась на смену имиджа

Как передает Politeka.net, свежее видео красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Мила использовала приложение, при помощи которого свое лицо можно вставить в любой отрывок из фильма или клипа. Кузнецова выбрала клип Поляковой, таким образом перевоплотившись в героинь из ее клипа.

«Ночная жрица», - подписала ролик Мила.

Добавим, что благодаря приложению модель смогла примерять наряды Поляковой, которые пришлись ей к лицу. Она примеряла корону, белый купальник, красный балахон и много других концертных нарядов певицы.

Поклонникам тоже понравился ролик. Всего за 20 минут его посмотрели почти тысячу раз. В комментариях модели оставили положительные отзывы.

«В оригинале ты самая лучшая», «Красивое видео, вау, выглядишь красиво, милая», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова сверкнула своей главной гордостью во всей красе. Модель поиграла на камеру своими соблазнительными «дыньками». Кадр захватил только пышную грудь и лицо девушки. Стоит отметить, что необъятная грудь модели едва удержалась в тесной полосатой футболке с огромным декольте.

Напомним, что Мила Кузнецова сверкнула мощными формами прямо на параде: «Красота Украины».

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова выгуляла свои прелести в бездонном декольте: "Посмотрите, это...".

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова затянула свое "сокровище" кокетливыми завязками: "Там не вишенки, там...".