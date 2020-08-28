Українська актриса, ведуча "Х-фактора" Даша Трегубова показала себе без прикрас

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Жінка сиділа за столом у ніжній білій сукні. Її біляве волосся було недбало зачесане набік. Красуня тримала в руках телефон і тягнулася до тарілок. Варто відзначити, що на обличчі Трегубової не було ні краплі макіяжу. Дівчина трохи примружилася, тому її очей майже не було видно. Незважаючи на це, вона виглядала дуже жіночно і ніжно, що викликало захват у її шанувальників.

"Тиждень в релаксі і без мейка»", - підписала фото Трегубова.

За годину пост артистки зібрав більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красива","любимо тебе, яка б ти не була", "але туш є 😂 😂 😂 і не тільки туш😉","милашка","класна", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Даша Трегубова поділилася кадром з фільму, в якому знялася. Актриса зазначила, що знялася в езотеричному детективі, який вже отримав безліч нагород на міжнародних фестивалях.

"Наш фільм Сторонній вийшов страшно красивим і красиво страшним. Я вже збилася з рахунку, скільки нагород на міжнародних фестивалях в США, Канаді, Колумбії та Японії він отримав», - зазначила красуня.

Нагадаємо, що Трегубова прикрила груди хусткою і вигнулася в пікантній позі: «все зроблено геніально».

Як повідомляла Politeka, Трегубова в екстра-міні спокусила позою:"До мурашок".

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