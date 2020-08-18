Ведуча популярного пісенного ток-шоу "Х-фактор" Даша Трегубова похвалилася розкішною фігурою в новому яскравому образі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Літо проходить, а Даша читає», - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Трегубова в розкішній мінісукні читає вірш Юрія Строканя «Найкраща в світі». Її шанувальники прийшли в дикий захват від читання кумира.
Мер'єм Узерлі з "Величного століття "спокусила шикарним видом на фотосесії: «Оце погляд!»
Безсоромна Астаф'єва вразила наповал виглядом у мокрій майці без білизни: "Це не жінка, а..."
Дочка Кузьми Скрябіна виросла і захоплює незвичайною красою, особисті фото і подробиці з життя: "Ми з татом..."
Змучену Ольгу Бузову підловили на вулиці без тонни макіяжу: "Що за щурячий хвостик?"
«До мурашок», «Даша, круто, як завжди», «красуня», «сукня бомба», «вау, як красиво», «така красива», «браво», «Ви неймовірна дівчинка», «як завжди – глибоко, душевно, до мурашок», «як же це красиво. Просто космос», «це прекрасно», - пишуть вони.
До цього повідомлялося, що популярна українська телеведуча Даша Трегубова, яка вела проЄкт «Х-фактор», вразила чуттєвим виконанням вірша.
"Скучили? Сьогодні крутий вірш Юри Іздрика Be like bee", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Трегубова позує в наряді з відвертим декольте, зворушливо читаючи вірш. Це справило неймовірне враження на її шанувальників.
Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: "які кокоси…».
Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала спекотну фотосесію в ліжку: пікантні кадри.
Також Politeka писала, що Даша Трегубова в мереживному боді виставила напоказ розкішне тіло: "до чого ж хороша!»