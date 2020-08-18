Ведуча популярного пісенного ток-шоу "Х-фактор" Даша Трегубова похвалилася розкішною фігурою в новому яскравому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Літо проходить, а Даша читає», - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Трегубова в розкішній мінісукні читає вірш Юрія Строканя «Найкраща в світі». Її шанувальники прийшли в дикий захват від читання кумира.

«До мурашок», «Даша, круто, як завжди», «красуня», «сукня бомба», «вау, як красиво», «така красива», «браво», «Ви неймовірна дівчинка», «як завжди – глибоко, душевно, до мурашок», «як же це красиво. Просто космос», «це прекрасно», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що популярна українська телеведуча Даша Трегубова, яка вела проЄкт «Х-фактор», вразила чуттєвим виконанням вірша.

"Скучили? Сьогодні крутий вірш Юри Іздрика Be like bee", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Трегубова позує в наряді з відвертим декольте, зворушливо читаючи вірш. Це справило неймовірне враження на її шанувальників.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: "які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала спекотну фотосесію в ліжку: пікантні кадри.

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