Популярна українська телеведуча Даша Трегубова з «Х-фактора» похвалилася красою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Настрій людини, який до 4 ранку працював, встиг зробити все, що потрібно, і підозрює, що зробив все трошки геніально», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Трегубова позує в тісному топі й джинсах, елегантно зігнувшись на камеру.

«Будь завжди такою щасливою🤩😍», «красотулька», «сама досконалість», «досконала Dasha», «Фото прошептало...все зроблено геніально», «Неймовірно красива», — пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що популярна українська телеведуча Даша Трегубова, яка вела проєкт «Х-фактор», вразила чуттєвим виконанням вірша.

«Скучили? Сьогодні крутий вірш Юрка Іздрика Be like bee», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Трегубова позує у вбранні з відвертим декольте, зворушливо читаючи вірш. Це справило неймовірне враження на її шанувальників.

Також ми розповідали, що українська телезірка, ведуча проєкт «Х-фактор» Дарина Трегубова полонила шанувальників чуттєвим виконанням вірші про жінку.

Нагадаємо, що Даша Трегубова блиснула ідеальними формами на зйомках: «Які кокоси…».

Як повідомляла Politeka, Даша Трегубова без білизни влаштувала гарячу фотосесію в ліжку: пікантні кадри.

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