Олена Зеленська показала ще одного члена президентської сім'ї і зробила важливу заяву

Як повідомляє Politeka.net, перша леді України опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, в якому зробила важливу заяву про свої акаунти в соціальних мережах.

Так, Зеленська звернула увагу на те, що останнім часом в мережі з'явилося багато постів від її обличчя, зроблених фейками.

Зазначимо, що для привернення уваги читачів дружина президента розмістила пост під фотографією свого кота.

"Це - мій кіт. І він, як і я, не радий, що в мережі з'являються фейкові акаунти. Останнім часом вже кілька разів зустрічала нібито "мої" повідомлення або коментарі в соцмережах і Telegram-каналах. Дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив або обдурив", - написала Зеленська.

Вона підкреслила, що у неї є тільки сторінки в Instagram і Фейсбук, і тільки там люди можуть отримувати достовірну інформацію "з перших вуст".

"Інших офіційних сторінок в будь-яких соцмережах або Telegram-каналів, як і каналу в YouTube, у мене немає. Якщо щось зміниться-обов'язково повідомлю!" ,- підкреслила дружина президента.

Українці тут же відреагували на її пост.

"Пишіть частіше, Олена! У Вас здорово виходить! Кіт суворий, але він кіт", "який красень!", "Ууууух який котя", "Олена, у вас чудовий кіт! Здоров'я всій Вашій родині!", "Будьте здорові і не беріть близько до серця недобрі, м'яко кажучи, дії інших, інших", "Олена, ти на грубості і дурості не реагуй, ти ніжна, красива, розумна жінка, хороша мама і дружина, завжди пам'ятай це", - пишуть люди.

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