Елена Зеленская показала еще одного члена президентской семьи и сделала важное заявление

Как сообщает Politeka.net, первая леди Украины опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм, в котором сделала важное заявление о своих аккаунтах в социальных сетях.

Так, Зеленская обратила внимание на то, что в последнее время в сети появилось много постов от ее лица, сделанных фейками.

Отметим, что для привлечения внимания читателей жена президента разместила пост под фотографией своего кота.

«Это - мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты. В последнее время уже несколько раз встречала якобы «мои» сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналах. Очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или обманул», - написала Зеленская.

Она подчеркнула, что у нее есть только страницы в Инстаграм и Фейсбук, и только там люди могут получать достоверную информацию «из первых уст».

«Других официальных страниц в любых соцсетях или Telegram-каналов, как и канала в YouTube, у меня нет. Если что-то изменится - обязательно сообщу!», - подчеркнула жена президента.

Украинцы тут же отреагировали на ее пост.

«Пишите почаще, Елена! У Вас здорово получается! Кот суров, но он кот», «Какой красавчик!», «Ууууух Какой котя», «Елена, у вас чудесный кот! Здравия всей вашей семье!», «Будьте здоровы и не берите близко к сердцу недобрые, мягко говоря, действия иных, прочих», «Елена, ты на грубости и глупости не реагируй, ты нежная , красивая, умная женщина, хорошая мама и жена, всегда помни это», - пишут люди.

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