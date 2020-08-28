Елена Зеленская показала еще одного члена президентской семьи и сделала важное заявление
Как сообщает Politeka.net, первая леди Украины опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм, в котором сделала важное заявление о своих аккаунтах в социальных сетях.
Так, Зеленская обратила внимание на то, что в последнее время в сети появилось много постов от ее лица, сделанных фейками.
Отметим, что для привлечения внимания читателей жена президента разместила пост под фотографией своего кота.
«Это - мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты. В последнее время уже несколько раз встречала якобы «мои» сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналах. Очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или обманул», - написала Зеленская.
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Она подчеркнула, что у нее есть только страницы в Инстаграм и Фейсбук, и только там люди могут получать достоверную информацию «из первых уст».
«Других официальных страниц в любых соцсетях или Telegram-каналов, как и канала в YouTube, у меня нет. Если что-то изменится - обязательно сообщу!», - подчеркнула жена президента.
Украинцы тут же отреагировали на ее пост.
«Пишите почаще, Елена! У Вас здорово получается! Кот суров, но он кот», «Какой красавчик!», «Ууууух Какой котя», «Елена, у вас чудесный кот! Здравия всей вашей семье!», «Будьте здоровы и не берите близко к сердцу недобрые, мягко говоря, действия иных, прочих», «Елена, ты на грубости и глупости не реагируй, ты нежная , красивая, умная женщина, хорошая мама и жена, всегда помни это», - пишут люди.
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