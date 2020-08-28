Треба бути дуже обережними

Погода 29-30 серпня по всій Україні очікується сухою і ясною

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Після раптового похолодання вже в суботу повернеться літня температура. Протягом дня прогнозують + 25 +30 градусів, у Чернігівській та Сумській +23 + 26 градусів.

А в неділю в Україну прийде справжня спека, +29 + 33 градуси.

Погода в Києві в суботу та неділю буде сонячною.

29 серпня в столиці потеплішає до + 27 градусів, а в неділю повернуться спекотні літні +30 градусів.

Також синоптик попередила про удар магнітної бурі.

«У суботу-неділю очікують активізацію магнітного поля Землі, тобто, магнітні бурі, тому, збираючись виїхати на уїк-енд, прихопіть з собою, хто потребує, ТО від голови, артеріального тиску», - зазначила вона.

У такі дні, як відомо, потрібно намагатися уникати стресів, варто відмовитися від фастфуду, жирної їжі та алкогольних напоїв. Також радять недопускати надмірних навантажень.

Раніше повідомлялося, що за прогнозами синоптиків, градужая осінь відзначиться погодними аномаліями. Так, може вдарити спека до + 36 градусів. Крім того, українці зможуть насолодитися подвійним літом, а ось дощів очікується небагато.

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