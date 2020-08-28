Надо быть очень осторожными

Погода 29-30 августа по всей Украине ожидается сухой и ясной

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

После внезапного похолодания уже в субботу вернется летняя температура. В течение дня прогнозируют +25 +30 градусов, в Черниговской и Сумской +23 +26 градусов.

А в воскресенье в Украину придет настоящая жара, +29 +33 градуса.

Погода в Киеве в субботу и воскресенье будет солнечной.

29 августа в столице потеплеет до +27 градусов, а в воскресенье вернутся жаркие летние +30 градусов.

Также синоптик предупредила об ударе магнитной бури.

«В субботу-воскресенье ожидают активизацию магнитного поля Земли, то есть, магнитные бури, поэтому, собираясь уехать на уик-энд, прихватите с собой, кто нуждается, то от головы, артериального давления», - отметила она.

В такие дни, как известно, нужно стараться избегать стрессов, стоит отказаться от фастфуда, жирной пищи и алкогольных напитков. Также советуют недопускать чрезмерных нагрузок.

Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, градужая осень отличится погодными аномалиями. Так, может ударить жара до +36 градусов. Кроме того, украинцы смогут насладиться двойным летом, а вот дождей ожидается немного.

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