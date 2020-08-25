Популярна українська виконавиця Мішель Андраде вразила розкішшю в красивому вбранні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала короткий ролик, на якому подражнила фанатів пікантними кадрами. Дівчина була в тісному корсеті бежевого кольору, який підкреслив її невеликі, але акуратні груди. Зверху красуня накинула яскравий рожевий піджак. Макіяж Мішель заслуговує на окрему увагу. Дівчині зробили яскраві рожеві очі з чорними стрілками і стразами. Вона ефектно крутилася і позувала на камеру.

За годину відео Андраде подивилися понад 20 тисяч осіб. У коментарях їй залишили масу приємних компліментів.

"Прикольна дівчинка! Груди трохи доробити і буде бомба, це по тілу!!! А так суцільний позитив, дуже подобаєшся, пощастило Потапу! Удачі тобі, нехай у тебе все в житті виходить!!! Я від душі!!) ", "Це найкрасивіша артистка України-точно!", "Хіба можна бути настільки красивою???", "Барбі наша", "Ми пишаємося тобою"," Мішелька, ти дуже офігенна, солоденька і красива!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мішель Андраде блиснула фігурою в крихітному купальнику ніжного рожевого кольору. Дівчина засвітила свою фігуру у всій красі.

Нагадаємо, що Мішель Андраде рвонула з дочкою Потапа в Одесу і спокусила пікантним розрізом: «Тепер я буду...».

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа з грайливим декольте стиснула руки, показавши пружні форми: "Ох, як здорово!».

Також Politeka писала, що Мішель Андраде блиснула пружностями в пікантних позах: ідеальний ракурс.