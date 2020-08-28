Британська модель Демі Роуз підкорила красою в спокусливому декольте

Попри свій напружений графік, зірка завжди знаходить час, щоб показати неймовірні форми, повідомляє Politeka.net. Так, модель опублікувала у сторіз відео, представивши в жаркому образі.

Демі позувала в топі з величезним декольте. Груди зірки ледве утримували дві смужки тканини з пікантним мереживом. Принади вражали не тільки красою, але й об'ємами, просто: "Ммм, як жарко".

Модель позувала в чорній напівпрозорій спідничці на високій посадці. Роуз таким чином підкреслила свою тонку талію, а також - пишні стегна.

Красуня зробила дві грайливі косички, що лягли на її грудях.

Макіяж з активними стрілками і з акцентом на пишні вії доповнив образ.

Модель трохи поводила камерою, щоб якомога краще показати свої неймовірні об'єми.

Шкода, що такі кадри не зібрали багато лайків, проте, можливо, Демі засипали компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Демі Роуз опублікувала у сторіз архівне фото, поставши оголеною. Модель позувала спиною до фотографа.

Зірка без сорому дозволила розглянути свої красиві сідниці і рівну спинку. Не можна не відзначити "шовковисту" шкіру моделі, яка так і сяяла на світлі.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз вигідно підкреслила груди міні-бікіні, що зовсім не приховує найінтимніші місця. Золотий міні-купальник з ланцюжком на талії виглядав приголомшливо, а яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи доповнив пляжний гарячий образ знаменитості.

Користувачі мережі відзначали, як ідеальні її вигини.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

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