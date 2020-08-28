Екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова підкорила своїми спокусливими формами

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото в новому зухвалому образі.

Після відходу з колективу Міша Романова не втрачає популярності і регулярно підігріває інтерес до своєї персони сміливими фотосесіями. На цей раз дівчина вбралася в білу сукню з довгими рукавами і поясом, що підкреслив її талію. Родзинкою стало величезне декольте і той факт, що співачка не одягла під низ бюстгальтер. Образ довершили великі золоті сережки, які добре підійшли до світлого волосся красуні.

Користувачі соціальної мережі прокоментували свіжий образ Міши Романової під фото і засипали її компліментами:

"Жіночна загадкова просто вау 😍"; "💓 💓 💓 як завжди шикарна і прекрасна"; "обличчя так змінилося посвіжіла🌹 красуня😎"; "тут ти чарівна і чудова !!!!!!!❤ ️ "; "Принцеса😍 🔥"; "досконалість – це про тебе"; "бомбічна фотосесія🔥"; "взагалі як голлівудська зірка 👍 на висоті".

Раніше Міша показала фото, на якому прилягла біля басейну в досить дивній позі і чорній сукні. Вона опустилася на стегно, сперлася однією рукою об плитку а ліктем інший притулилася до сідниці.

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