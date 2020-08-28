Екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова підкорила своїми спокусливими формами

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото в новому зухвалому образі.

Міша Романова

Після відходу з колективу Міша Романова не втрачає популярності і регулярно підігріває інтерес до своєї персони сміливими фотосесіями. На цей раз дівчина вбралася в білу сукню з довгими рукавами і поясом, що підкреслив її талію. Родзинкою стало величезне декольте і той факт, що співачка не одягла під низ бюстгальтер. Образ довершили великі золоті сережки, які добре підійшли до світлого волосся красуні.

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Brand @gepurofficial 🤍🕊 Brand founder: @katya_sadovskaya Photo: @christinazhigun Style: @nik.ngl Mua: @natastrilchuk Hair: @max_nago Producer: @jurkipr PR: @kolesnikova1335 Management: @secretservice_ea

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Користувачі соціальної мережі прокоментували свіжий образ Міши Романової під фото і засипали її компліментами:

"Жіночна загадкова просто вау 😍"; "💓 💓 💓 як завжди шикарна і прекрасна"; "обличчя так змінилося посвіжіла🌹 красуня😎"; "тут ти чарівна і чудова !!!!!!!❤ ️ "; "Принцеса😍 🔥"; "досконалість – це про тебе"; "бомбічна фотосесія🔥"; "взагалі як голлівудська зірка 👍 на висоті".

Раніше Міша показала фото, на якому прилягла біля басейну в досить дивній позі і чорній сукні. Вона опустилася на стегно, сперлася однією рукою об плитку а ліктем інший притулилася до сідниці.

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