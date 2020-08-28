Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова покорила своими соблазнительными формами

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото в новом вызывающем образе.

После ухода из коллектива Миша Романова не теряет популярности и регулярно подогревает интерес к своей персоне смелыми фотосессиями. На этот раз девушка нарядилась в белое платье с длинными рукавами и поясом, подчеркнувшим ее талию. Изюминкой стало огромное декольте и тот факт, что певица не надела под низ бюстгальтер. Образ довершили крупные золотые серьги, которые хорошо подошли к светлым волосам красавицы.

Пользователи социальной сети прокомментировали свежий образ Мишы Романовой под фото и засыпали ее комплиментами:

"Женственная загадочная просто вау 😍"; "💓💓💓 как всегда шикарна и прекрасна"; "Лицо так изменилось👌 посвежела🌹 Красотка😎"; "Здесь ты очаровательна и превосходна!!!!!!!❤️"; "Принцесса😍🔥"; "Совершенство – это про тебя"; "Бомбическая фотосессия🔥"; "Вообще как голливудская звезда 👍 на высоте".

Ранее Миша показала фото, на котором прилегла у бассейна в довольно странной позе и черном платье. Она опустилась на бедро, оперлась одной рукой о плитку а локтем другой прижалась к ягодице.

Напомним, что Миша Романова устроила смелую фотосессию топлес: чувственное фото.

А еще Politeka писала, что Миша Романова, скрывавшая рождение ребенка, потрясла фото из роддома: "Будто другой человек".

Также Politeka сообщала, что Миша Романова и Макс Барских наконец показали свои чувства: "Мутят, как Потап с Каменских"