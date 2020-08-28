В Україні прийняли рішення щодо заборони на покупку дешевих б/у іномарок, які переважно ввозяться в країну з США

Раніше стало відомо, що проект постанови Кабміну пропонував ввести нову процедуру реєстрації іномарок в Україні. Так, передбачалося, що якщо у машини була колишня реєстрація іншої держави, то для її офіційного ввезення в Україну потрібні документи, що підтверджують ту першу реєстрацію. При цьому вони повинні бути переведені на українську мову в консульстві держави, з якої ввозиться авто.

Крім того, в проекті було прописано, що документ про утилізацію не міг бути підтвердженням реєстрації автомобіля. Це унеможливило б ввезення в країну б/у машин з ушкодженнями на продаж.

Йдеться про машини, які в США отримали статус «для утилізації». Ці дешеві авто часто імпортуються в нашу країну для продажу. В останні роки такі машини користуються великим попитом. По привозу в Україну їх відновлюють, проте вартість машини навіть після ремонту виходить набагато нижче, ніж старих, але не пошкоджених аналогів.

Проте МВС переглянуло запропонований проект і внесло в нього свої корективи. Зокрема, з нього було викреслено вимогу завіряти документи на авто, а також заборону на реєстрацію пошкоджених іномарок.

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