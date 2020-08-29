Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, влаштувала фотосесію на скелях без білизни

Модель є любителькою активного способу життя, тому багато проводить часу на пляжі, в горах і природі з близькими. На сторінці Демі в соціальній мережі Instagram досить багато фото, що показують, як модель любить розважатися. Цього разу Роуз вирішила влаштувати пікантну зйомку не на пляжі, а прямо на скелях біля озера.

Спеціально для цього смілива модель не посоромилася залізти вище, роздягнутися, прикрившись одними руками, і посвітити своїми принадами в сміливій позі. На Роуз можна помітити легкий макіяж, а також відсутність будь-яких укладок. Завершували вуличний " лук " моделі прості рвані джинси синього кольору.

"Просто прекрасна дамочка", "чому так ідеально", "дуже хороша"," Ви красиві! ♥ ️ 🔮 ", "Ви така приголомшлива, сексуальна, чудова, чарівна, красива, приголомшлива молода жінка. У кого до того ж найсексуальніші очі. 😎 👍 🌹 💖 ", "дуже красиво.", "Ти супер", "просто ідеально😘", «прекрасна королева, я люблю тебе"," Вау виглядає красиво і сексуально💝".

Не так давно дівчина розповіла, що в молодості була одержима ідеєю роздобути модельну фігуру і постати на подіумі, проте ледь не довівши себе до нервого зриву і заробивши розлад харчової поведінки, вона передумала робити щось подібне. Демі вирішила навчитися любити себе такою, якою вона є і тепер активно мотивує жінок робити те ж саме.

Дівчина припинила морити себе голодом і дієтами, замість цього навчившись підкреслювати пишні форми і тонку талію. Її вбрання найчастіше складаються з відкритих суконь з нереальними декольте, а білизна ледь приховує гідність. Втім, купальники мало чим відрізняються від білизни.

Роуз вигідно підкреслює груди ліфами, зовсім не приховують головне. Наприклад, Золоте бікіні з ланцюжком на талії виглядало приголомшливо, а яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи вигідно доповнив пляжний образ знаменитості.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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