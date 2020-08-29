Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, з'явилася на пляжі в ефектному червоному бікіні

Цього разу пишнотіла красуня покрасувалася на пляжі фігурою в червоному бікіні. Модель, як відомо, любить рекламувати відомі бренди купальників, тому на кожному новому фото в Instagram Квітко показує нові і нові бікіні.

Не бажаючи приховувати свої достоїнства, Настя приміряла стильний купальник з ліфом на тонких лямках і застібкою ззаду, а також трусики з декількома зав'язками на стегнах. Причому деякі користувачі мережі відзначили, що дана модель бікіні - вельми скромна в порівнянні з тими, що Настя зазвичай показує.

Тим не менш, більшість була захоплена новим образом моделі:

"Симпатична фігура», «я люблю тебе, ты захоплюєшь дух😘», «Привіт, милашка», «мені потрібно знайти такі ж бікіні», «Ось це пропорції😱", " Мені подобається твоє фантастичне тіло ... твоя ідеальна за * ниця, Сі * ніца, обличчя ....", "Дуже спокусливо, такі форми, воу!«, » Захоплююча дух😍 😍 😍 😍 😍 😍«, » жесть який жах🙈 🙈 🙈 🙈«, » мені подобається велика за*ниця😙 😙«,» мені подобається твій бікіні «» у тебе Сі*ьки шикарніш твоєї за*ніци, " - пишуть користувачі.

Також раніше молода модель з пишними формами показала, як веселиться на пляжі, валяючись на піску і дивуючи пишними формами. Дівчина приміряла стильний купальник з незвичайними лямками, плавно переходять в ліф. Тонка тканина навряд чи змогла приховати достоїнства дівчини, тому користувачі Instagram написали безліч похвали на адресу фігури Квітко.

На представленому фото засмагла блондинка виглядала досить ефектно через яскравого дизайну бікіні без принтів і зайвих деталей саме завдяки мінімалістичному стилю Анастасії в черговий раз вдалося підкреслити достоїнства фігури завдяки ліфчику.

Ось як відреагували на кадр шанувальники Квітко, що позує в трендовому купальнику цього сезону:

"ти дуже прекрасна», «Гарячий вид🔥 🔥», «солодка дівчинка💋», «така Малятко🌸 💗», «застав мене полюбити пляж», «пончик солодкий🌹 🌹 😍 😍», «Малятко вивалялася в грязі», «як цукерка в крихтах", " б'юся об заклад, що пісок важко видалити ... Бідолаха ... Те, що ми робимо, щоб принести задоволення іншим lol».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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